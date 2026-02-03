[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(2월 3일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 10.61%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 157,900원으로 전 거래일 대비 4.99% 상승하며 강세를 보이고 있다. 거래량은 2,940,177주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 5.12%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 에코프로(086520)는 2.40% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 0.21%의 하락률로 보합권에 머물고 있다. 검색비율 5위 NAVER(035420)는 0.84% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 1.62%로 상승세를 보이고 있다. 7위 삼성SDI(006400)는 1.26%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 알테오젠(196170)은 2.03%의 상승세를 보이고 있다. 9위 삼표시멘트(038500)는 16.48% 급등하며 강한 상승세를 나타내고 있다. 10위 한미반도체(042700)는 상승률 3.42%로 주가가 상승하고 있다.이 밖에도 신성델타테크(065350) ▲5.85%, 미래에셋증권(006800) ▲7.24%, 한화시스템(272210) ▲4.63%, 뉴로메카(348340) ▲4.84%, 에이비엘바이오(298380) ▲3.63%, 한화오션(042660) ▲2.17%, 에코프로비엠(247540) ▲1.17%, POSCO홀딩스(005490) ▲1.61%, 제주반도체(080220) ▲5.36%, 뉴로핏(380550) ▼4.36% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]