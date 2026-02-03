[서울데이터랩]빅테크 주식 혼조세 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 애플(AAPL)은 강세를 보이며 상승세를 기록한 반면, 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)는 하락세를 보였다.애플은 전일 대비 4.12% 상승하여 270.16 달러로 거래를 마쳤다. 이는 긍정적인 실적 발표에 따른 반응으로 해석된다. 반면, 엔비디아는 2.89% 하락하여 185.61 달러로 마감했다. 마이크로소프트 역시 1.61% 하락한 423.37 달러를 기록했다.아마존닷컴(AMZN)은 1.49% 상승세를 기록하며 242.87 달러로 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.68% 상승하여 343.69 달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class C(GOOG)도 1.88% 상승하여 344.90 달러를 기록했다. 메타(META)는 1.41% 하락하여 706.41 달러로 마감했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 155,545,896주, 거래대금은 292억 달러로 약 42조 4,287억원에 달했다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 6.47%에 해당한다. 두 번째로 많이 거래된 애플은 거래량 54,231,061주, 거래대금 144억 달러로 약 20조 9,087억원을 기록했다. 애플의 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.63%였다. 세 번째로는 아마존으로, 56,091,231주의 거래량과 236억 달러의 거래대금, 약 34조 3,513억원을 기록했다. 아마존의 시가총액 대비 거래대금 비중은 15.26%에 달했다.