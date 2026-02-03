[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-03 08:55
수정 2026-02-03 08:55
2일(현지시간)

미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 1.05% 상승하며 49,407.66포인트에 마감했고, 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 0.56% 오른 23,592.11포인트를 기록했다. 한편, S＆P 500 지수는 0.54% 상승하며 6,976.44포인트로 장을 마쳤다.

다우존스 지수는 515.19포인트 상승(1.05%)하여 49,407.66포인트에 거래를 마감했다. 거래량은 622,233천 주로 집계되었으며, 시작가는 48,777.77포인트, 최고가는 49,484.95포인트, 최저가는 48,673.58포인트였다.

나스닥 종합 지수는 130.29포인트 상승(0.56%)하며 23,592.11포인트에 장을 마쳤다. 하루 거래량은 1,548,646천 주로 나타났으며, 시작가는 23,370.55포인트, 최고가는 23,686.83포인트, 최저가는 23,356.40포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 37.41포인트 오른(0.54%) 6,976.44포인트에 거래를 마감했다. 하루 거래량은 3,548,802천 주로 집계되었고, 시작가는 6,916.64포인트, 최고가는 6,991.92포인트, 최저가는 6,914.34포인트였다.

다우운송 지수는 576.06포인트 상승(3.15%)하며 18,876.37포인트에 마감했다. 나스닥 100 지수는 186.23포인트 오른(0.73%) 25,738.61포인트를 기록했다. 필라델피아 반도체 지수도 136.02포인트 상승(1.70%)하며 8,134.49포인트로 장을 마쳤다.



반면, VIX 지수는 16.54로 0.90포인트 하락(5.16%)하며 마감했다. VIX 지수가 20 미만이므로 시장은 안정적인 상태로 볼 수 있다.
정연호 기자
