[서울데이터랩]에이루트 30% 상승…실시간 상승률 1위

2일 오전 9시 15분 에이루트(096690)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 에이루트는 개장 직후 5분간 61만 2844주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 510원 오른 2210원이다.한편 에이루트의 PER은 -1.86으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -32.28%로 수익성이 낮은 수준이다.이어 상승률 2위 비엘팜텍(065170)은 현재가 3590원으로 주가가 +29.84% 폭등하고 있다. 상승률 3위 대성미생물(036480)은 현재 9120원으로 +29.73% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 레이저쎌(412350)은 +24.18% 상승하며 2825원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동아엘텍(088130)은 +24.13%의 상승세를 타고 6430원에 거래되고 있다.6위 진시스템(363250)은 현재가 5210원으로 +19.63% 상승 중이다. 7위 뉴로핏(380550)은 현재가 3만 3500원으로 +18.58% 상승 중이다. 8위 삼표시멘트(038500)는 현재가 9830원으로 +17.02% 상승 중이다. 9위 KX하이텍(052900)은 현재가 1163원으로 +16.07% 상승 중이다. 10위 아크릴(0007C0)은 현재가 4만 4925원으로 +15.79% 상승 중이다.이밖에도 파라텍(033540) ▲14.69%, 프롬바이오(377220) ▲13.14%, 유일에너테크(340930) ▲11.94%, 인포바인(115310) ▲11.40% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]