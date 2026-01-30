SK하이닉스 첫 ‘90만닉스’ 돌파…증권가 “더 오른다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

SK하이닉스 첫 ‘90만닉스’ 돌파…증권가 “더 오른다”

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-01-30 16:11
수정 2026-01-30 16:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
SK하이닉스 90만원 돌파
SK하이닉스 90만원 돌파 SK하이닉스가 30일 주당 90만원을 돌파했다. 사진은 29일 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스


SK하이닉스가 장중·종가 기준 처음으로 90만원을 넘어섰다. 주당 100만원 이상인 ‘황제주’ 진입이 가시권에 들었다.

30일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 이날 전 거래일 대비 5.57% 오른 90만 9000원에 거래를 마쳤다. 오전 10시 30분쯤 93만 1000원까지 치솟아 사상 최고가를 기록했다. 이후 상승 폭을 일부 내줬지만, 종가 기준 가장 높은 수치를 기록했다.

지난 28일 SK하이닉스가 역대 최대 실적을 공개한 데다가, 간밤 뉴욕 증시에서 메타, 애플 등 미국 빅테크 기업이 호실적을 낸 점이 영향 미쳤다.

이날 한국거래소(KRX)와 대체거래소 넥스트레이드(NXT)에서 개인이 4740억원어치 사들이며 주가 상승을 견인했다. 외국인과 기관은 각각 4530억원, 299억원어치 내다 팔았다.

증권가에서는 SK하이닉스가 머지 않아 황제주에 등극할 가능성에 무게를 두고 있다. 이날에만 메리츠증권 145만원, 미래에셋증권 137만원, 한국투자증권·삼성증권·신한투자증권 130만원, 하나증권·흥국증권 128만원, 대신증권 125만원 등 보고서를 발간한 증권사들이 목표주가를 줄줄이 올렸다. DS투자증권이 97만원으로 가장 낮은 목표가를 제시했다. 황제주는 주가가 100만원이 넘는 종목을 말한다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
SK하이닉스 주가 상승에 영향을 미친 요인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로