SK하이닉스 첫 ‘90만닉스’ 돌파…증권가 “더 오른다”

SK하이닉스가 장중·종가 기준 처음으로 90만원을 넘어섰다. 주당 100만원 이상인 ‘황제주’ 진입이 가시권에 들었다.30일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 이날 전 거래일 대비 5.57% 오른 90만 9000원에 거래를 마쳤다. 오전 10시 30분쯤 93만 1000원까지 치솟아 사상 최고가를 기록했다. 이후 상승 폭을 일부 내줬지만, 종가 기준 가장 높은 수치를 기록했다.지난 28일 SK하이닉스가 역대 최대 실적을 공개한 데다가, 간밤 뉴욕 증시에서 메타, 애플 등 미국 빅테크 기업이 호실적을 낸 점이 영향 미쳤다.이날 한국거래소(KRX)와 대체거래소 넥스트레이드(NXT)에서 개인이 4740억원어치 사들이며 주가 상승을 견인했다. 외국인과 기관은 각각 4530억원, 299억원어치 내다 팔았다.증권가에서는 SK하이닉스가 머지 않아 황제주에 등극할 가능성에 무게를 두고 있다. 이날에만 메리츠증권 145만원, 미래에셋증권 137만원, 한국투자증권·삼성증권·신한투자증권 130만원, 하나증권·흥국증권 128만원, 대신증권 125만원 등 보고서를 발간한 증권사들이 목표주가를 줄줄이 올렸다. DS투자증권이 97만원으로 가장 낮은 목표가를 제시했다. 황제주는 주가가 100만원이 넘는 종목을 말한다.