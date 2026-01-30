[서울데이터랩]덕양에너젠 248.50% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

입력 2026-01-30 16:00
수정 2026-01-30 16:00
30일 오후 3시 40분 덕양에너젠(0001A0)이 등락률 +248.50%로 상승률 1위로 마감했다. 덕양에너젠은 장 중 62,359,291주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 24,850원 오른 34,850원에 마감했다.

한편 덕양에너젠의 PER은 207.44로 상당히 높은 수준을 보이며, ROE는 10.47%로 수익성이 양호한 편이다.

이어 상승률 2위 한스바이오메드(042520)는 주가가 29.93% 상한가를 기록하며 종가 39,500원에 상승 마감했다. 상승률 3위 성우전자(081580)의 주가는 3,085원으로 29.89% 상한가를 기록하며 거래를 마쳤다. 상승률 4위 뉴로핏(380550)은 29.89% 상승하며 28,250원에 마감했다. 상승률 5위 동아엘텍(088130)은 29.82%의 상승세를 타고 5,180원에 마감했다.

6위 비엘팜텍(065170)은 2,765원으로 29.81% 상승 마감했다. 7위 프로텍(053610)은 종가 51,000원으로 27.50% 상승 마감했다. 8위 삼표시멘트(038500)는 종가 8,400원으로 27.27% 상승 마감했다. 9위 한라캐스트(125490)는 24,000원으로 24.80% 상승 마감했다. 10위 큐라클(365270)은 12,080원으로 24.28% 상승 마감했다.



이밖에도 에이텀(355690) ▲20.95%, 비츠로넥스텍(488900) ▲20.56%, 삼미금속(012210) ▲20.12%, 엘앤씨바이오(290650) ▲18.21% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
위로