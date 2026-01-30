[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 덕양에너젠 거래대금 1조 4220억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 덕양에너젠 거래대금 1조 4220억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-30 12:48
수정 2026-01-30 12:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 30일 한국거래소에 따르면, 덕양에너젠(0001A0)이 4688만 6328주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 3만 8650원으로, 시가총액의 148%에 해당하는 막대한 거래대금에 비해 286.5%의 폭등세를 기록하고 있다. PER 230.06, ROE 10.47로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보인다. 아주IB투자(027360)는 4665원으로 3.44% 상승하며, 거래량 3589만 2089주를 기록한다. 시가총액은 5651억 원으로, 거래대금이 시가총액의 약 3%에 해당한다. PER 126.08, ROE 3.20으로 재무 상태는 양호한 편이다.

네오펙트(290660)는 1023원에 거래되며 8.74% 하락하고, 거래량은 3199만 8630주에 달한다. 삼표시멘트(038500)는 7670원으로 16.21% 급등하며 2733만 4580주가 거래되고 있다. 신라젠(215600)은 4620원으로 7.14% 하락하며, 거래량은 2518만 1835주에 이른다. SFA반도체(036540)는 8050원으로 17.35% 상승하며, 2150만 4263주가 거래되고 있다. 현대ADM(187660)은 3730원으로 상한가를 기록하며 2043만 8160주가 거래되고 있다. 흥국에프엔비(189980)는 2370원으로 17.62% 상승하고, 2005만 2848주가 거래되고 있다. 대한광통신(010170)은 3555원에 거래되며 7.42% 하락하고, 거래량은 1597만 3360주다. 재영솔루텍(049630)은 4620원으로 6.29% 하락하며, 거래량은 1489만 2974주에 달한다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 제주반도체(080220) ▲15.20%, 휴림로봇(090710) ▼3.75%, 한라캐스트(125490) ▲21.68%, 와이즈버즈(273060) ▲14.95%, 빛과전자(069540) ▼9.11%, 흥구석유(024060) ▲9.77%, 조이시티(067000) ▲8.44%, 우리기술(032820) ▼0.44%, 삼미금속(012210) ▲22.29%, 이미지스(115610) ▲8.91% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 폭등세를 보인 덕양에너젠과 삼미금속이 있다. 덕양에너젠의 거래대금은 시가총액 대비 148%로, 폭발적인 매수세가 유입되고 있다. 삼미금속 역시 22.29%의 급등세를 보이며 거래대금이 시가총액의 4%에 달해 투자자들의 관심을 끌고 있다. 반면 네오펙트와 빛과전자는 각각 8.74%, 9.11% 하락하며 약세를 보이고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 상승과 하락이 혼재된 상황이다. 특히 덕양에너젠과 삼미금속의 강한 상승세가 눈에 띄며, 일부 종목은 높은 거래대금을 기록하며 투자자들의 매수세가 집중되고 있다. 그러나 네오펙트와 빛과전자 등 일부 종목은 하락세를 보이며 대조적인 모습을 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
덕양에너젠의 현재 주가 변동률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로