[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 덕양에너젠 거래대금 1조 4220억 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 30일 한국거래소에 따르면, 덕양에너젠(0001A0)이 4688만 6328주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 3만 8650원으로, 시가총액의 148%에 해당하는 막대한 거래대금에 비해 286.5%의 폭등세를 기록하고 있다. PER 230.06, ROE 10.47로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보인다. 아주IB투자(027360)는 4665원으로 3.44% 상승하며, 거래량 3589만 2089주를 기록한다. 시가총액은 5651억 원으로, 거래대금이 시가총액의 약 3%에 해당한다. PER 126.08, ROE 3.20으로 재무 상태는 양호한 편이다.네오펙트(290660)는 1023원에 거래되며 8.74% 하락하고, 거래량은 3199만 8630주에 달한다. 삼표시멘트(038500)는 7670원으로 16.21% 급등하며 2733만 4580주가 거래되고 있다. 신라젠(215600)은 4620원으로 7.14% 하락하며, 거래량은 2518만 1835주에 이른다. SFA반도체(036540)는 8050원으로 17.35% 상승하며, 2150만 4263주가 거래되고 있다. 현대ADM(187660)은 3730원으로 상한가를 기록하며 2043만 8160주가 거래되고 있다. 흥국에프엔비(189980)는 2370원으로 17.62% 상승하고, 2005만 2848주가 거래되고 있다. 대한광통신(010170)은 3555원에 거래되며 7.42% 하락하고, 거래량은 1597만 3360주다. 재영솔루텍(049630)은 4620원으로 6.29% 하락하며, 거래량은 1489만 2974주에 달한다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 제주반도체(080220) ▲15.20%, 휴림로봇(090710) ▼3.75%, 한라캐스트(125490) ▲21.68%, 와이즈버즈(273060) ▲14.95%, 빛과전자(069540) ▼9.11%, 흥구석유(024060) ▲9.77%, 조이시티(067000) ▲8.44%, 우리기술(032820) ▼0.44%, 삼미금속(012210) ▲22.29%, 이미지스(115610) ▲8.91% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 폭등세를 보인 덕양에너젠과 삼미금속이 있다. 덕양에너젠의 거래대금은 시가총액 대비 148%로, 폭발적인 매수세가 유입되고 있다. 삼미금속 역시 22.29%의 급등세를 보이며 거래대금이 시가총액의 4%에 달해 투자자들의 관심을 끌고 있다. 반면 네오펙트와 빛과전자는 각각 8.74%, 9.11% 하락하며 약세를 보이고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 상승과 하락이 혼재된 상황이다. 특히 덕양에너젠과 삼미금속의 강한 상승세가 눈에 띄며, 일부 종목은 높은 거래대금을 기록하며 투자자들의 매수세가 집중되고 있다. 그러나 네오펙트와 빛과전자 등 일부 종목은 하락세를 보이며 대조적인 모습을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]