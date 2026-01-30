[서울데이터랩]현대차 4.17% 하락하며 약세 지속 SK하이닉스와 SK스퀘어 상승세 돋보여

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]현대차 4.17% 하락하며 약세 지속 SK하이닉스와 SK스퀘어 상승세 돋보여

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-30 12:48
수정 2026-01-30 12:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

30일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 162,300원으로 전 거래일 대비 1.00% 상승하고 있다. 시가총액은 960조 7572억원이며, 외국인비율은 51.80%를 차지한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 905,000원으로 5.11% 오르며, 거래량은 478만 3680주를 기록 중이다.

현대차(005380)는 전 거래일 대비 4.17% 하락한 506,000원을 기록하고 있다. 삼성전자우(005935)는 1.04% 상승, LG에너지솔루션(373220)은 3.00% 하락 중이다. 삼성바이오로직스(207940)는 1.13% 하락, SK스퀘어(402340)는 5.08% 상승, 한화에어로스페이스(012450)는 1.08% 하락, HD현대중공업(329180)은 1.02% 하락을 기록하고 있다. 기아(000270)는 0.32% 상승 중이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▼3.24%, KB금융(105560) ▲0.22%, 삼성물산(028260) ▲0.33%, 셀트리온(068270) ▼1.40%, NAVER(035420) ▼3.40%, 한화오션(042660) ▼1.97%, 신한지주(055550) ▲0.71%, 현대모비스(012330) ▼0.44%, 고려아연(010130) ▼2.09%, 삼성생명(032830) ▼1.30% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 상승과 하락을 반복하는 혼조세를 보이고 있다. 특히 SK하이닉스와 SK스퀘어의 강력한 상승세가 주목을 받고 있으며, 현대차와 NAVER는 상대적으로 높은 하락률을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
시가총액 1위 종목은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로