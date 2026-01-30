[서울데이터랩]‘덕양에너젠’ 162% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

30일 오전 9시 15분 덕양에너젠(0001A0)가 등락률 +162.00%로 상승률 1위를 차지했다. 덕양에너젠은 개장 직후 10분간 875만 9601주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1만 6200원 오른 2만 6200원이다.한편 덕양에너젠의 PER은 155.95로 상대적으로 고평가되어 있을 가능성을 시사하며, ROE는 10.47%로 양호한 수준의 수익성을 보여준다.이어 상승률 2위 뉴로핏(380550)은 현재가 2만 8250원으로 주가가 29.89% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 비엘팜텍(065170)은 현재 2765원으로 29.81% 상한가를 기록하며 강세를 보인다. 상승률 4위 흥국에프엔비(189980)는 28.04% 상승하며 2580원에 거래되고 있다. 상승률 5위 링크드(193250)는 26.13%의 상승세를 타고 584원에 거래되고 있다.6위 성우전자(081580)는 현재가 2905원으로 22.32% 상승 중이다. 7위 디아이티(110990)는 현재가 2만 3500원으로 17.50% 상승 중이다. 8위 이미지스(115610)는 현재가 1789원으로 13.80% 상승 중이다. 9위 지에프아이(493330)는 현재가 2만 2150원으로 12.72% 상승 중이다. 10위 와이즈버즈(273060)는 현재가 1274원으로 11.36% 상승 중이다.이밖에도 아이티센글로벌(124500) ▲11.34%, 마크로젠(038290) ▲11.23%, 라온로보틱스(232680) ▲10.82%, 알파AI(043100) ▲10.60% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]