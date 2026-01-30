[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
29일(현지시간) 미국 증시는 다양한 변동을 보였다. 다우존스 지수는 소폭 상승하며 49,071.56포인트로 마감했고, 나스닥 종합 지수는 23,685.12포인트로 하락했다. S＆P 500 지수는 6,969.01포인트로 보합세를 보였다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,071.56포인트로 마감, 전일 대비 55.96포인트 올랐다(0.11%). 하루 거래량은 678,487천주로 집계되었다. 시작가는 48,938.27포인트였으며, 최고가는 49,292.81포인트, 최저가는 48,597.22포인트를 기록했다.
반면, 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,685.12포인트로 전일 대비 172.33포인트 내렸다(-0.72%). 하루 거래량은 1,685,207천주였다. 시작가는 23,830.92포인트였으며, 최고가는 23,840.55포인트, 최저가는 23,232.78포인트로 마감했다. S＆P 500 지수도 뉴욕 거래소에서 6,969.01포인트로 전일 대비 9.02포인트 내리며(-0.13%), 보합세를 기록했다. 하루 거래량은 4,030,514천주였으며, 시작가는 6,977.74포인트, 최고가는 6,992.84포인트, 최저가는 6,870.80포인트였다.
다우운송 지수는 18,378.83포인트로 233.89포인트 상승(1.29%)하며 강한 상승세를 보였다. 필라델피아 반도체 지수는 8,320.39포인트로 13.65포인트 올랐다(0.16%). 반면, 나스닥 100 지수는 25,884.30포인트로 138.50포인트 하락(-0.53%)했다.
한편, VIX 지수는 17.05포인트로 전일 대비 0.70포인트 상승(4.28%)했다. VIX 지수는 20 미만으로, 이는 일반적으로 안정적이고 스트레스가 적은 시장 상태를 의미한다.
