[서울데이터랩]흥국에프엔비 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

29일 오후 15시 40분 흥국에프엔비(189980)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 흥국에프엔비는 장 중 4,442,434주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 465원 오른 2,015원에 마감했다.한편 흥국에프엔비의 PER은 14.50으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 5.42%로 수익성이 보통 수준임을 나타낸다.이어 상승률 2위 아주IB투자(027360)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 4,510원에 상승 마감했다. 상승률 3위 아이언디바이스(464500)의 주가는 4,365원으로 29.91% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 신라젠(215600)은 29.90% 상승하며 4,975원에 마감했다. 상승률 5위 네오펙트(290660)는 29.90%의 상승세를 타고 종가 1,121원에 마감했다.6위 엠투엔(033310)은 종가 2,280원으로 29.77% 상승 마감했다. 7위 미래에셋벤처투자(100790)는 종가 19,200원으로 28.95% 상승 마감했다. 8위 포커스에이아이(331380)는 종가 3,575원으로 25.66% 상승 마감했다. 9위 켄코아에어로스페이스(274090)는 종가 29,850원으로 23.86% 상승 마감했다. 10위 멤레이비티(072770)는 종가 990원으로 23.13% 상승 마감했다.이밖에도 쎄노텍(222420) ▲21.04%, 인텔리안테크(189300) ▲20.92%, 에코프로에이치엔(383310) ▲20.85%, 나라스페이스테크놀로지(478340) ▲19.14%, DXVX(180400) ▲19.07%, 쎄트렉아이(099320) ▲18.73%, 노바텍(285490) ▲18.60%, 차바이오텍(085660) ▲18.36%, RF시스템즈(474610) ▲17.84%, 뷰웍스(100120) ▲17.67% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “흥국에프엔비의 급등세는 시장의 긍정적인 분위기 속에서 투자자들의 관심을 받았기 때문이다”라며, “향후 시장의 추이에 따라 추가적인 주가 변동이 있을 수 있다”라고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]