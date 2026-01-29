[서울데이터랩]SK증권 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]SK증권 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-29 15:44
수정 2026-01-29 15:44
29일 오후 15시 35분 SK증권(001510)(001510)이 등락률 +29.94%로 상승률 1위로 마감했다. SK증권은 장 중 75,123,608주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 206원 오른 894원에 마감했다.

한편 SK증권의 PER은 111.75로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -13.91%로 수익성이 낮은 편에 속한다.

이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 주가가 29.94% 폭등하며 종가 3,060원에 상승 마감했다. 상승률 3위 자화전자(033240)의 주가는 29,050원으로 27.13% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 차AI헬스케어(025620)는 18.82% 급등하며 12,690원에 마감했다. 상승률 5위 상상인증권(001290)은 18.72%의 상승세를 타고 종가 780원에 마감했다.

6위 SNT에너지(100840)는 종가 47,100원으로 17.60% 상승 마감했다. 7위 미래에셋증권(006800)은 종가 40,850원으로 17.39% 상승 마감했다. 8위 삼화전기(009470)는 종가 51,500원으로 16.91% 상승 마감했다. 9위 한미반도체(042700)는 종가 203,500원으로 11.81% 상승 마감했다. 10위 유진투자증권(001200)은 종가 4,310원으로 11.66% 상승 마감했다.



이밖에도 GS피앤엘(499790) ▲10.38%, 코오롱인더(120110) ▲10.14%, 한화투자증권우(003535) ▲10.06%, 현대오토에버(307950) ▲9.75%, 코오롱ENP(138490) ▲9.63%, 한국금융지주(071050) ▲9.38%, 유안타증권(003470) ▲8.96%, 고려아연(010130) ▲8.77%, 한화투자증권(003530) ▲8.54%, 삼영(003720) ▲8.38% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 SK증권의 급등세가 최근 금융업종 전반에 대한 긍정적인 시장 전망과 관련이 있을 수 있다고 분석한다. 다만, 고평가된 PER과 낮은 ROE는 투자자들에게 주의가 필요하다는 점을 시사한다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로