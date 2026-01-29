[서울데이터랩]LG에너지솔루션 3.13% 하락하며 약세 지속

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.29일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 161,800원으로 전 거래일 대비 0.37% 하락하고 있다. 시가총액 957조 7974억원 중 외국인비율은 51.93%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 85만 9000원으로 2.14% 상승하며, 거래량 450만 5751주를 기록하고 있다.현대차(005380)가 2.94% 상승, LG에너지솔루션(373220)이 3.13% 하락, 삼성전자우(005935)가 0.21% 하락, 삼성바이오로직스(207940)가 0.56% 하락, SK스퀘어(402340)가 4.76% 상승, 한화에어로스페이스(012450)가 0.54% 상승, HD현대중공업(329180)이 0.85% 하락, 두산에너빌리티(034020)가 2.50% 상승했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲2.14%, KB금융(105560) ▲0.29%, 삼성물산(028260) ▼0.33%, 셀트리온(068270) ▼1.60%, NAVER(035420) ▲2.34%, 한화오션(042660) ▼2.09%, 신한지주(055550) ▲1.49%, 현대모비스(012330) ▲1.79%, 고려아연(010130) ▲7.50%, 한국전력(015760) ▲1.68% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있다. 특히 고려아연은 7.50%의 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]