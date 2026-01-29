[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 177억원 돌파

정연호 기자
입력 2026-01-29 14:29
수정 2026-01-29 14:29
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

29일 한국거래소에 따르면, 대한광통신(010170)이 4761만 7921주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 3725원으로, 거래대금은 177억원에 이르며, 이는 시가총액의 약 3.6%에 해당한다. 등락률은 12.03%로 급등세를 보이며, PER -8.22, ROE -95.92로 재무지표는 부정적이지만, 거래량과 거래대금에서 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 빛과전자(069540)는 3184만 7313주의 거래량으로 2위를 기록하며, 현재 주가는 1703원으로 18.35%의 급등을 보인다. 거래대금은 54억 6020만원으로 시가총액 대비 5.26%에 이르며, PER -5.01, ROE -33.24로 재무 상태는 부정적이다. 이러한 수급 상황은 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 시사한다.

삼표시멘트(038500)는 3172만 8629주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재가는 6920원으로 2.37% 상승했다. 유일에너테크(340930)는 2594만 9635주가 거래되며 1530원에 거래 중이다. 아주IB투자(027360)는 2206만 3130주의 거래량과 함께 19.74% 상승하며 4155원에 거래되고 있다. 한컴위드(054920)는 1998만 3938주가 거래되며 8.29% 상승한 6270원에 거래 중이다. 신라젠(215600), 인콘(083640), 쎄노텍(222420)은 각각 1720만 6213주, 1619만 7041주, 1427만 8073주가 거래되며 각각 29.90%, 29.86%, 30.00%의 상승률을 기록하고 있다. 반면 휴림로봇(090710)은 1407만 9225주의 거래량과 함께 4.06% 하락한 15130원에 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 다날(064260) ▲3.01%, 아이비젼웍스(469750) ▲5.46%, 재영솔루텍(049630) ▲0.79%, 경창산업(024910) ▲17.39%, 알트(459550) ▼5.81%, 엔시트론(101400) ▲2.63%, MDS테크(086960) ▲2.02%, 우리기술(032820) ▲0.46%, SFA반도체(036540) ▲9.21%, 더즌(462860) ▲7.39% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 쎄노텍과 신라젠이 있다. 쎄노텍은 30.00%의 상한가를 기록하며 1427만 8073주의 거래량과 24억 9450만원의 거래대금을 기록하고 있다. 신라젠은 29.90% 상승하며 1720만 6213주의 거래량과 78억 8170만원의 거래대금을 기록 중이다. 반면 하락폭이 큰 알트는 5.81% 하락하며 1077만 4988주의 거래량과 52억 1300만원의 거래대금을 기록하고 있다. 휴림로봇 역시 4.06% 하락세를 보이며 1407만 9225주의 거래량과 214억 2320만원의 거래대금을 기록 중이다.

전체적으로 코스닥 시장은 급등과 급락을 오가는 종목들이 혼재된 가운데, 거래량이 많은 종목들에서는 활발한 매수와 매도세가 이어지고 있다. 특히 일부 종목들은 시가총액 대비 높은 거래대금 비율을 기록하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로