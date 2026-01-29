[서울데이터랩]코오롱티슈진 급등 11.11% 기록하며 주목받아

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 다양한 흐름을 보이고 있다.29일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로비엠(247540)은 현재가 24만 4000원으로 전 거래일 대비 6.55% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 23조 8635억원이며, 외국인 비율은 13.56%다. 에코프로(086520)는 현재가 17만 500원으로 1.13% 상승하여 시가총액 23조 1498억원을 기록하고 있으며, 외국인 비율은 21.62%다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들 가운데 알테오젠(196170)은 -1.61%, 레인보우로보틱스(277810)는 +6.62%, 에이비엘바이오(298380)는 +2.69%, 삼천당제약(000250)은 +4.44%, 코오롱티슈진(950160)은 +11.11%의 등락률을 기록하고 있다. HLB(028300)는 -2.23%, 리가켐바이오(141080)는 +3.95%, 펩트론(087010)은 +3.79%의 등락률을 보이고 있다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲5.64%, 케어젠(214370) ▲8.06%, 파마리서치(214450) ▲5.05%, 원익IPS(240810) ▲6.99%, 메지온(140410) ▼3.44%, 클래시스(214150) ▲8.25%, 로보티즈(108490) ▲2.61%, 디앤디파마텍(347850) ▲0.50%, 이오테크닉스(039030) ▲0.57%, 보로노이(310210) ▲3.21% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 외국인 비율과 거래량에서 다양한 경향을 보이고 있으며, 일부 종목은 높은 거래량과 더불어 외국인 비율이 비교적 낮은 경향을 나타내고 있다. 코오롱티슈진은 11.11%의 급등세를 보이며 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]