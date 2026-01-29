[서울데이터랩]네오펙트 29.90% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 오전 9시 15분 네오펙트(290660)가 등락률 +29.90%로 상승률 1위를 차지했다. 네오펙트는 개장 직후 5분간 38만 9568주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 258원 오른 1121원이다.한편 네오펙트의 PER은 -3.04로 시장 평균에 비해 과대평가되었을 가능성을 시사하며, ROE는 -2.81%로 수익성이 낮은 상태다.이어 상승률 2위 에코프로에이치엔(383310)은 현재가 4만 5150원으로 주가가 23.87% 폭등하고 있다. 상승률 3위 아이언디바이스(464500)는 현재 4115원으로 22.47% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 경창산업(024910)은 22.27% 폭등하며 2580원에 거래되고 있다. 상승률 5위 테스(095610)는 19.16%의 상승세를 타고 7만 9600원에 거래되고 있다.6위 쎄노텍(222420)은 현재가 1712원으로 18.89% 상승 중이다. 7위 차바이오텍(085660)은 현재가 2만 3900원으로 18.61% 상승 중이다. 8위 한국첨단소재(062970)는 현재가 3065원으로 14.15% 상승 중이다. 9위 에스엠코어(007820)는 현재가 7340원으로 13.62% 상승 중이다. 10위 성호전자(043260)는 현재가 1만 6920원으로 13.18% 상승 중이다.이밖에도 SFA반도체(036540) ▲13.02%, 빛과전자(069540) ▲12.93%, 네패스(033640) ▲12.62%, LS머트리얼즈(417200) ▲12.47% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]