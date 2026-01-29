[서울데이터랩]빅테크 종목 혼조세 기록

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]빅테크 종목 혼조세 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-29 08:37
수정 2026-01-29 08:37
28일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록했으나, 다른 종목들은 하락세 또는 보합세를 나타냈다.

엔비디아(NVDA)는 1.59% 상승하며 191.52 달러로 마감했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.22% 상승해 481.63 달러로 거래를 마쳤다. 반면 애플(AAPL)은 0.71% 하락하여 256.44 달러에 거래를 마감했다.

아마존닷컴(AMZN)은 0.68% 하락하며 243.01 달러로 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.44%, 알파벳 Class C(GOOG)는 0.38%의 상승세를 보였다. 메타(META)는 0.63% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 142,263,675주의 거래량을 기록하며 거래대금은 272억 달러로, 약 39조 225억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.84%에 달했다. 뒤이어 애플은 거래대금 96.7억 달러로, 약 13조 8,474억원을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.57%였다. 마이크로소프트는 거래대금 126억 달러로, 약 17조 9,819억원을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.52%였다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
엔비디아의 주가 변동은?
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
위로