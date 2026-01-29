[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
입력 2026-01-29 08:37
수정 2026-01-29 08:37
28일(현지시간) 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 변동폭이 크지 않은 보합세를 보였다. 다우존스는 12.19포인트(0.02%) 오른 49,015.60에, 나스닥 종합은 40.35포인트(0.17%) 상승한 23,857.45에, S＆P 500은 0.57포인트(0.01%) 내린 6,978.03에 마감했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 하루 거래량이 460,293천주로 집계되었으며, 시작가는 49,024.68, 최고가는 49,150.34, 최저가는 48,901.49를 기록했다. 나스닥 증권거래소에서 거래된 나스닥 종합 지수는 1,455,760천주의 거래량을 보였으며, 시작가는 23,965.11, 최고가는 23,988.27, 최저가는 23,775.49였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 3,300,106천주가 거래되었으며, 시작가는 7,002.00, 최고가는 7,002.28, 최저가는 6,963.46으로 나타났다.

한편, 필라델피아 반도체 지수는 189.56포인트(2.34%) 상승한 8,306.74를 기록하며 두드러진 오름세를 보였다. 다우운송 지수는 40.89포인트(0.22%) 하락해 18,144.94로 마감했다. 나스닥 100 지수는 83.05포인트(0.32%) 오른 26,022.79에 장을 마감했다.

VIX 지수는 16.53으로 0.18포인트(1.10%) 상승했다. 이는 VIX 지수가 20 미만을 유지하며 시장의 변동성이 낮은 상태를 나타내고 있다.

