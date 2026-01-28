[서울데이터랩]경동인베스트 21.52% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

28일 오후 3시 35분 경동인베스트(012320)가 등락률 +21.52%로 상승률 1위로 마감했다. 경동인베스트는 장 중 457,463주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 11,900원 오른 67,200원에 마감했다.한편 경동인베스트의 PER은 6.78로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 4.60%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 INVENI(015360)는 주가가 15.79% 급등하며 종가 79,200원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에코프로머티(450080)의 주가는 74,600원으로 15.30% 급등하며 부진했다. 상승률 4위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630)는 15.04% 상승하며 9,750원에 마감했다. 상승률 5위 보락(002760)은 14.03%의 상승세를 타고 1,284원에 마감했다.6위 일진다이아(081000)는 13,760원으로 11.69% 상승 마감했다. 7위 남선알미우(008355)는 종가 15,900원으로 11.58% 상승 마감했다. 8위 한섬(020000)은 종가 17,100원으로 11.47% 상승 마감했다. 9위 KG모빌리티(003620)는 3,980원으로 10.71% 상승 마감했다. 10위 KG케미칼(001390)은 5,860원으로 10.15% 상승 마감했다.이밖에도 DB하이텍(000990) ▲9.52%, 다우기술(023590) ▲9.36%, 한미약품(128940) ▲9.26%, 해성디에스(195870) ▲9.26%, KIWOOM K-반도체북미공급망(488210) ▲8.98%, 와이투솔루션(011690) ▲8.93%, HS효성첨단소재(298050) ▲8.78%, 에이프로젠(007460) ▲8.49%, 케이씨(029460) ▲8.10%, 코스모화학(005420) ▲8.06% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]