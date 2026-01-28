[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 1월 28일 장 마감 5분 만에 9.10%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 162,400원으로 전 거래일 대비 1.82% 상승하며 강보합으로 마감했다. 거래량은 29,271,394주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 에코프로(086520)는 폭등률 21.82%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 5.13% 상승 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 0.82%의 보합세로 마감했다. 검색비율 5위 POSCO홀딩스(005490)는 5.15% 상승하며 장을 마쳤다.6위 NAVER(035420)는 등락률 -1.42%로 하락을 기록했다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 -1.71%의 등락률로 주가가 하락했다. 8위 휴림로봇(090710)은 4.99%의 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 알테오젠(196170)은 6.62% 상승 마감했다. 10위 에코프로비엠(247540)은 7.26% 상승했다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▲2.32%, 기아(000270) ▼2.48%, 한화오션(042660) ▲2.06%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.82%, 현대로템(064350) ▲5.44%, HLB(028300) ▲1.36%, 셀트리온(068270) ▲3.31%, 에스피지(058610) ▲24.28%, LG에너지솔루션(373220) ▲5.51%, 카카오페이(377300) ▼4.94% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]