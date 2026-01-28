[서울데이터랩]‘삼표시멘트’ 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

28일 오후 3시 40분 삼표시멘트(038500)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 삼표시멘트는 장 중 31,183,842주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,560원 오른 6,760원에 마감했다.한편 삼표시멘트의 PER은 18.22로 시장 평균과 유사한 수준을 나타냈으며, ROE는 9.04%로 안정적인 수익성을 보여주었다.이어 상승률 2위 네오펙트(290660)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 863원에 상승 마감했다. 상승률 3위 육일씨엔에쓰(191410)의 주가는 3,645원으로 29.95% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 에코프로에이치엔(383310)은 29.95% 상승하며 36,450원에 마감했다. 상승률 5위 네오셈(253590)은 29.94%의 상승세를 타고 16,490원에 마감했다.6위 알트(459550)는 4,905원으로 29.93% 상승 마감했다. 7위 셀리드(299660)는 종가 3,430원으로 29.92% 상승 마감했다. 8위 잉크테크(049550)는 종가 3,780원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 비엘팜텍(065170)은 2,130원으로 29.88% 상승 마감했다. 10위 솔브레인홀딩스(036830)는 56,100원으로 27.50% 상승 마감했다.이밖에도 태성(323280) ▲26.69%, 에스피지(058610) ▲24.28%, 에프에스티(036810) ▲24.19%, 에스앤에스텍(101490) ▲24.06%, 저스템(417840) ▲23.20%, 젬백스(082270) ▲21.82%, 에코프로(086520) ▲21.82%, 아크릴(0007C0) ▲21.61%, 오킨스전자(080580) ▲21.42%, 뷰웍스(100120) ▲21.17% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]