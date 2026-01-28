[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(1월 28일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.85%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 162,200원으로 전 거래일 대비 1.69% 상승하며 보합권을 벗어나고 있다. 거래량은 2,570,030주를 기록했다.이어 현대차(005380)가 검색비율 2위를 기록하며 2.35%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.00%의 등락률로 보합세를 유지하고 있다. 검색비율 4위 에코프로(086520)는 개장 초반부터 3.40%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 5위 NAVER(035420)는 0.36% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 현대바이오(048410)는 등락률 23.18%로 폭등세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 0.11%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 삼성SDI(006400)는 2.19%의 상승세를 보이고 있다. 9위 제주반도체(080220)는 11.02% 급등하며 시동을 거는 모습이다. 10위 HLB(028300)는 상승률 2.41%로 주가가 상승하고 있다.이 밖에도 한미반도체(042700) ▲3.66%, 휴림로봇(090710) ▲4.33%, 한화오션(042660) ▲1.78%, LG에너지솔루션(373220) ▲6.98%, 알테오젠(196170) ▲0.80%, POSCO홀딩스(005490) ▲1.25%, 에코프로비엠(247540) ▲2.58%, 카카오페이(377300) ▲0.58%, 삼성중공업(010140) ▼0.33%, LG씨엔에스(064400) ▼3.89% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]