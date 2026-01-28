[서울데이터랩]빅테크 7개사, 뉴욕 증시서 대체로 상승세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

27일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보였다. 대부분의 종목이 소폭 상승했으며, 일부 종목은 하락세를 기록하기도 했다.마이크로소프트(MSFT)는 2.24% 상승하며 480.83달러에 거래를 마쳤다. 아마존닷컴(AMZN)은 2.62% 상승해 244.68달러를 기록했다. 엔비디아(NVDA)는 1.13% 상승하며 188.59달러에 거래를 마감했다.애플(AAPL)은 1.11% 상승하며 258.25달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.38%, 0.40% 상승하며 보합세를 보였다. 메타(META)는 0.12% 상승해 673.19달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 234억 달러로, 약 33조 5,544억원에 달했다. 애플의 거래대금은 94.3억 달러로, 약 13조 5,480억원을 기록했다. 아마존닷컴의 거래대금은 110억 달러로, 약 15조 8,308억원에 이르렀다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.1%에 달했다.