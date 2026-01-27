[서울데이터랩]1월 27일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

1월 27일 한국거래소에 따르면, 제주은행(006220)은 전 거래일 대비 30.00% 상승한 15,600원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 윌비스(008600)는 29.94% 상승한 434원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 한전산업(130660)은 20.21% 올라 14,750원에 거래를 마감했다. 삼양바이오팜(0120G0)은 19.12% 상승한 108,400원에, SK텔레콤(017670)은 12.30% 오른 69,400원에 각각 거래를 마쳤다.코스피 하락률 상위 종목으로는 다이나믹디자인이 전일 대비 13.87% 하락한 503원에 거래를 마감했다. 씨티알모빌리티는 10.08% 하락한 7,670원에 거래를 마쳤으며, 코리아써우는 8.06%의 하락률을 기록하며 18,250원에 마감했다. 계양전기는 6.98% 하락한 8,800원에, LG이노텍은 6.70% 내린 257,500원에 각각 거래를 마쳤다.시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 28,800,144주의 거래량을 기록하며 4.87% 상승했다. SK하이닉스는 5,540,032주의 거래량을 바탕으로 8.70% 상승했다. 삼성전자우는 2.61% 오른 113,800원에 거래를 마쳤고, SK스퀘어는 7.26% 상승한 473,000원에 거래를 마감했다. 두산에너빌리티는 1.96% 올라 93,600원에 거래를 마쳤다. 반면, 현대차는 4,489,673주가 거래되며 0.81% 하락했다. LG에너지솔루션은 330,161주의 거래량을 기록하며 1.80% 하락했다. 삼성바이오로직스는 74,192주가 거래되며 0.94% 하락 마감했다. 한화에어로스페이스는 2.54% 내린 1,230,000원에 마감했으며, HD현대중공업은 2.81% 하락한 588,000원에 거래를 마쳤다.금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락을 반복하며 혼조세를 보였다. 투자자들은 시장 변동성에 유의하며 안정적인 포트폴리오를 유지하는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]