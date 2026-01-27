[서울데이터랩]웰크론한텍 29.98% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 오후 15시 40분 웰크론한텍(076080)(076080)이 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 웰크론한텍은 장 중 2,194,515주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 313원 오른 1,357원에 마감했다.웰크론한텍의 PER은 -11.12로 나타났으며, ROE는 -11.03%로 기록되었다. 이는 기업의 수익성 지표가 낮은 수준임을 나타낸다.이어 상승률 2위 현대바이오(048410)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 8,110원에 상승 마감했다. 상승률 3위 제이케이시냅스(060230)의 주가는 4,250원으로 29.97% 폭등하며 마감했다. 상승률 4위 해성옵틱스(076610)는 29.96% 상승하며 1,709원에 마감했다. 상승률 5위 비엘팜텍(065170)은 29.95%의 상승세를 타고 종가 1,640원에 마감했다.6위 알로이스(297570)는 종가 1,189원으로 29.95% 상승 마감했다. 7위 멤레이비티(072770)는 종가 817원으로 29.89% 상승 마감했다. 8위 시선AI(340810)는 종가 4,215원으로 29.89% 상승 마감했다. 9위 한컴위드(054920)는 종가 6,330원으로 29.85% 상승 마감했다. 10위 메디포스트(078160)는 종가 23,450원으로 29.77% 상승 마감했다.이밖에도 엔비알모션(0004V0) ▲29.76%, 엔시트론(101400) ▲28.87%, 제우스(079370) ▲24.50%, 와이즈버즈(273060) ▲20.50%, 나노팀(417010) ▲19.07%, 하나마이크론(067310) ▲18.41%, 한양디지텍(078350) ▲16.99%, HEM파마(376270) ▲16.38%, 코아스템켐온(166480) ▲15.62%, SV인베스트먼트(289080) ▲15.46% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 웰크론한텍의 급등에 대해 “웰크론한텍의 주가 상승은 최근 기업의 수익성 개선이나 시장에서의 긍정적인 소식이 반영된 결과로 보인다. 그러나 아직 PER과 ROE가 마이너스로 나타나고 있는 만큼, 지속적인 수익성 개선이 필요하다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]