[서울데이터랩]제주은행 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]제주은행 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-27 15:55
수정 2026-01-27 15:55
27일 오후 15시 35분 제주은행(006220)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 제주은행은 장 중 9,764,168주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3,600원 오른 15,600원에 마감했다.

한편 제주은행의 PER은 40.52로 다소 높게 평가되지만, ROE는 1.85%로 수익성 측면에서는 아쉬운 점이 있다.

이어 상승률 2위 윌비스(008600)는 주가가 +29.94% 폭등하며 종가 434원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한전산업(130660)의 주가는 14,750원으로 +20.21% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 삼양바이오팜(0120G0)은 +19.12% 상승하며 108,400원에 마감했다. 상승률 5위 SK텔레콤(017670)은 +12.30%의 상승세를 타고 종가 69,400원에 마감했다.

6위 우진(105840)은 종가 26,400원으로 +9.77% 상승 마감했다. 7위 키움증권(039490)은 종가 390,500원으로 +8.93% 상승 마감했다. 8위 삼화전기(009470)는 종가 44,000원으로 +8.91% 상승 마감했다. 9위 SK하이닉스(000660)는 종가 800,000원으로 +8.70% 상승 마감했다. 10위 HJ중공업(097230)은 종가 27,250원으로 +7.50% 상승 마감했다.



이밖에도 HS효성첨단소재(298050) ▲7.46%, LG유플러스(032640) ▲7.44%, KIWOOM 200선물레버리지(253250) ▲7.35%, SK스퀘어(402340) ▲7.26% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “제주은행의 주가는 최근 금융주에 대한 긍정적인 전망과 맞물려 상승세를 보였다. 고평가된 PER에도 불구하고 거래량이 많아 시장의 관심이 집중되고 있다”고 말했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
많이 본 뉴스
