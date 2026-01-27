[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 다날 거래대금 무려 4136억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.27일 한국거래소에 따르면, 다날(064260)이 4027만 5629주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 9810원이며, 거래대금은 4136억 8300만원으로 시가총액의 약 56.1%에 해당하는 막대한 자금이 유입되고 있다. PER은 -15.45, ROE는 2.46으로 나타나며, 매수세와 매도세가 치열하게 맞서고 있다. 유디엠텍(389680)은 3446만 707주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고, 주가는 1080원이다. 거래대금은 369억 4100만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 82.3%에 달한다. PER은 -8.31, ROE는 -60.86으로 수급이 불안정한 모습을 보인다.우리기술(032820)은 3336만 230주가 거래되며 3위에 올랐고, 현재가는 8750원으로 3.31% 상승 중이다. 휴림로봇(090710)은 2315만 6924주가 거래되며 현재가 1만 4750원, 등락률은 -0.47%로 나타난다. 해성옵틱스(076610)는 1874만 7494주가 거래되며 21.75% 상승 중이다. 현대ADM(187660), 엔시트론(101400), 재영솔루텍(049630), 와이즈버즈(273060), NHN KCP(060250)가 각각 1845만 6103주, 1508만 1933주, 1485만 9849주, 1378만 6015주, 1283만 9834주 거래되며 상위권을 형성한다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 나무기술(242040) ▲8.69%, 시선AI(340810) ▲29.89%, 유일에너테크(340930) ▼5.76%, 휴림에이텍(078590) ▼8.72%, 현대바이오(048410) ▲29.97%, 한컴위드(054920) ▲29.85%, 비보존 제약(082800) ▲15.75%, 하나마이크론(067310) ▲13.27%, 케이피엠테크(042040) ▲12.38%, 모바일어플라이언스(087260) ▲7.32% 등의 성적을 기록한다.와이즈버즈는 26.97%의 폭등세를 보이며 투자자들의 주목을 받고 있다. 거래량은 1378만 6015주로 거래대금은 154억 900만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 26.4%로 나타난다. 한편, 재영솔루텍은 3.71% 하락하며 1485만 9849주가 거래되고, 거래대금은 79억 4780만원이다. 시장 전반적으로는 상승 종목과 하락 종목이 혼재되어 있으며, 일부 종목들이 높은 거래대금과 함께 급격한 변동성을 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]