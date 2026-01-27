[서울데이터랩]레인보우로보틱스 3.83% 하락하며 약세 보여

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]레인보우로보틱스 3.83% 하락하며 약세 보여

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-27 13:28
수정 2026-01-27 13:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 상승세를 보이고 있다.

27일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 407,000원으로 전 거래일 대비 0.25% 상승했다. 시가총액은 21조 7769억원이며, 외국인 비율은 13.30%를 차지한다. 에코프로비엠(247540)은 209,500원으로 0.24% 상승했으며, 시가총액은 20조 4894억원이다. 외국인 비율은 13.45%이다.

에코프로(086520)는 132,800원으로 2.00% 상승했고, 에이비엘바이오(298380)는 240,000원으로 0.41% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 653,000원으로 3.83% 하락했으며, 삼천당제약(000250)은 407,000원으로 3.96% 상승했다. HLB(028300)는 66,000원으로 4.60% 상승했고, 코오롱티슈진(950160)은 98,900원으로 5.32% 상승했다. 리가켐바이오(141080)는 190,900원으로 2.86% 상승했으며, 펩트론(087010)은 286,500원으로 2.32% 상승했다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲6.91%, 케어젠(214370) ▲1.59%, 파마리서치(214450) ▼2.69%, 메지온(140410) ▼0.33%, 원익IPS(240810) ▲4.46%, 로보티즈(108490) ▲3.21%, 디앤디파마텍(347850) 보합, 클래시스(214150) ▼1.69%, 이오테크닉스(039030) ▲2.32%, 보로노이(310210) ▼2.09% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있으며, 특히 코오롱티슈진이 5.32%로 가장 큰 상승폭을 기록 중이다. 거래량이 많은 종목 중에서는 리노공업과 HLB가 각각 6.91%, 4.60% 상승하며 주목받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 시가총액 1위 종목은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로