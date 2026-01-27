[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화투자증권 거래대금 1조 2,189억원 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.27일 한국거래소에 따르면, 한화투자증권(003530)이 약 1,990만주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 6,020원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 944.3%에 달하며, 6.93%의 상승률을 기록하고 있다. PER은 20.00이며 ROE는 2.37로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반면 삼성전자(005930)는 1,703만주 거래되며 거래량 2위를 기록, 현재 주가는 156,500원이며, 거래대금은 시가총액의 약 28.2%에 해당한다. PER은 32.50, ROE는 9.03으로, 시장에서 여전히 높은 평가를 받고 있다.한편, 거래량 3위인 윌비스(008600)는 16,648,233주의 거래량을 기록하며 주가가 434원으로 29.94% 폭등했다. SK증권(001510)은 8.14% 하락한 666원으로 거래되고 있으며, 15,725,674주가 거래되었다. 한전산업(130660)은 22.49% 상승한 15,030원으로 10,711,282주가 거래되었다. 제주은행(006220)은 18.75% 상승한 14,250원으로 5,985,228주가 거래되었다. HJ중공업(097230)은 7.10% 상승한 27,150원으로 5,911,811주가 거래되었다. 에이프로젠(007460)은 5.69% 상승한 706원으로 5,448,751주가 거래되었다. 두산에너빌리티(034020)는 1.53% 상승한 93,200원으로 5,055,798주가 거래되었다. 계양전기(012200)는 0.85% 상승한 9,540원으로 4,802,178주가 거래되었다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대우건설(047040) ▲0.21%, 한신기계(011700) ▲1.30%, NAVER(035420) ▲2.94%, SK텔레콤(017670) ▲14.89%, 신성이엔지(011930) ▼2.46%, SK하이닉스(000660) ▲6.79%, 현대차(005380) ▼0.30%, 카카오페이(377300) ▼5.36%, 미래에셋증권(006800) ▲4.05%, 한국전력(015760) ▲0.66% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 윌비스와 한전산업이 있다. 윌비스는 거래량 1,664만주, 거래대금 6,973백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 2386.3%에 달하며 29.94%의 폭등을 기록하고 있다. 한전산업은 거래량 1,071만주, 거래대금 165,162백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 3369.8%이며 22.49% 상승을 기록하고 있다. 반면, SK증권과 카카오페이는 하락세를 보이고 있다. SK증권은 거래량 1,572만주, 거래대금 10,540백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 334.8%이며 8.14% 하락을 보이고 있다. 카카오페이는 거래량 3,293,251주, 거래대금 230,986백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 254.7%이며 5.36% 하락 중이다.전체적으로 코스피 시장은 상승 종목이 우위를 점하고 있으며, 특히 한화투자증권과 삼성전자가 시장에서 두각을 나타내고 있다. 상승세를 보이는 종목들이 다수인 가운데, 일부 종목은 매도세로 인해 하락세를 면치 못하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]