[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화투자증권 거래대금 1조 2,189억원 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화투자증권 거래대금 1조 2,189억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-27 13:28
수정 2026-01-27 13:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

27일 한국거래소에 따르면, 한화투자증권(003530)이 약 1,990만주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 6,020원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 944.3%에 달하며, 6.93%의 상승률을 기록하고 있다. PER은 20.00이며 ROE는 2.37로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반면 삼성전자(005930)는 1,703만주 거래되며 거래량 2위를 기록, 현재 주가는 156,500원이며, 거래대금은 시가총액의 약 28.2%에 해당한다. PER은 32.50, ROE는 9.03으로, 시장에서 여전히 높은 평가를 받고 있다.

한편, 거래량 3위인 윌비스(008600)는 16,648,233주의 거래량을 기록하며 주가가 434원으로 29.94% 폭등했다. SK증권(001510)은 8.14% 하락한 666원으로 거래되고 있으며, 15,725,674주가 거래되었다. 한전산업(130660)은 22.49% 상승한 15,030원으로 10,711,282주가 거래되었다. 제주은행(006220)은 18.75% 상승한 14,250원으로 5,985,228주가 거래되었다. HJ중공업(097230)은 7.10% 상승한 27,150원으로 5,911,811주가 거래되었다. 에이프로젠(007460)은 5.69% 상승한 706원으로 5,448,751주가 거래되었다. 두산에너빌리티(034020)는 1.53% 상승한 93,200원으로 5,055,798주가 거래되었다. 계양전기(012200)는 0.85% 상승한 9,540원으로 4,802,178주가 거래되었다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대우건설(047040) ▲0.21%, 한신기계(011700) ▲1.30%, NAVER(035420) ▲2.94%, SK텔레콤(017670) ▲14.89%, 신성이엔지(011930) ▼2.46%, SK하이닉스(000660) ▲6.79%, 현대차(005380) ▼0.30%, 카카오페이(377300) ▼5.36%, 미래에셋증권(006800) ▲4.05%, 한국전력(015760) ▲0.66% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 윌비스와 한전산업이 있다. 윌비스는 거래량 1,664만주, 거래대금 6,973백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 2386.3%에 달하며 29.94%의 폭등을 기록하고 있다. 한전산업은 거래량 1,071만주, 거래대금 165,162백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 3369.8%이며 22.49% 상승을 기록하고 있다. 반면, SK증권과 카카오페이는 하락세를 보이고 있다. SK증권은 거래량 1,572만주, 거래대금 10,540백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 334.8%이며 8.14% 하락을 보이고 있다. 카카오페이는 거래량 3,293,251주, 거래대금 230,986백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 254.7%이며 5.36% 하락 중이다.

전체적으로 코스피 시장은 상승 종목이 우위를 점하고 있으며, 특히 한화투자증권과 삼성전자가 시장에서 두각을 나타내고 있다. 상승세를 보이는 종목들이 다수인 가운데, 일부 종목은 매도세로 인해 하락세를 면치 못하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피 거래량 1위 종목은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로