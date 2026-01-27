[서울데이터랩]HD현대중공업 3.64% 하락 주식 시장 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.27일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 156,500원으로 전 거래일 대비 2.89% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 926조 4233억원이며, 외국인 비율은 51.91%로 나타난다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 785,000원으로 6.66% 상승하며 거래량 3,318,719주를 기록하고 있다.현대차(005380)는 492,750원으로 0.05% 상승하였고, LG에너지솔루션(373220)은 410,000원으로 1.44% 하락 중이다. 삼성전자우(005935)는 111,800원으로 0.81% 상승, 삼성바이오로직스(207940)는 1,798,000원으로 0.50% 하락세를 기록하고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 1,240,000원으로 1.74% 하락, SK스퀘어(402340)는 474,000원으로 7.48% 상승 중이다. HD현대중공업(329180)은 583,000원으로 3.64% 하락, 기아(000270)는 153,400원으로 1.16% 하락세를 보인다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▲1.53%, KB금융(105560) ▲4.50%, 삼성물산(028260) ▼0.34%, 셀트리온(068270) ▼2.33%, NAVER(035420) ▲2.75%, 한화오션(042660) ▲0.64%, 현대모비스(012330) ▼0.43%, 신한지주(055550) ▲4.25%, 한국전력(015760) ▲0.83%, 삼성생명(032830) ▲2.31% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전체적으로 혼조세를 보이며, SK스퀘어가 가장 큰 상승폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]