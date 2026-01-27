[서울데이터랩]‘비엘팜텍’ 29.95% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]‘비엘팜텍’ 29.95% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-27 09:51
수정 2026-01-27 09:51
이미지 확대


27일 오전 9시 15분 비엘팜텍(065170)이 등락률 +29.95%로 상승률 1위를 차지했다. 비엘팜텍은 개장 직후 5분간 226만 1412주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 378원 오른 1640원이다.

한편 비엘팜텍의 PER은 -7.26으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -20.50%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.

이어 상승률 2위 와이즈버즈(273060)는 현재가 1154원으로 주가가 26.54% 폭등하고 있다. 상승률 3위 모바일어플라이언스(087260)는 현재 2525원으로 23.17% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 서전기전(189860)은 20.10% 급등하며 4780원에 거래되고 있다. 상승률 5위 뱅크웨어글로벌(199480)은 18.14%의 상승세를 타고 6970원에 거래되고 있다.

6위 엠아이큐브솔루션(373170)은 현재가 1만 1840원으로 14.73% 급등 중이다. 7위 현대바이오(048410)는 현재가 6970원으로 11.70% 급등 중이다. 8위 유디엠텍(389680)은 현재가 1034원으로 9.65% 상승 중이다. 9위 비보존 제약(082800)은 현재가 5535원으로 8.96% 상승 중이다. 10위 모비데이즈(363260)는 현재가 1737원으로 8.77% 상승 중이다.



이밖에도 피코그램(376180) ▲8.42%, 미코(059090) ▲8.05%, 메디포스트(078160) ▲7.91%, 코아스템켐온(166480) ▲7.73% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
