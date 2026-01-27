[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 기술주 상승세 유지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보였다. 주요 기술주 중 일부는 강한 오름세를 기록하며 투자자들의 관심을 끌었다.애플(AAPL)은 2.97% 상승하여 255.41 달러로 장을 마감했다. 메타(META) 또한 2.06% 상승하여 672.36 달러에 거래되었다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.63% 상승하여 333.26 달러를 기록했다.엔비디아(NVDA)는 0.64% 하락하여 186.47 달러를 기록하며 보합세를 유지했다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.31% 하락하여 238.42 달러에 거래되었고, 알파벳 Class C(GOOG)는 1.57% 상승하며 333.59 달러를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.93% 상승하여 470.28 달러에 마감했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 122,036,876주, 거래대금은 228억 달러로 약 32조 9,558억원에 이르렀다. 애플의 거래대금은 133억 달러로 약 19조 2,436억원, 마이크로소프트는 127억 달러로 약 18조 3,223억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.03%를 기록했다.