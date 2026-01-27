[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
26일(현지시간) 미국 주요 지수들이 대체로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 소폭 상승하며 안정적인 모습을 보였다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 거래되며 49,412.40포인트로 마감했다. 전일 대비 313.69포인트 오른(0.64%) 수치를 기록했다. 하루 거래량은 451,058천주로 집계되었으며, 시작가는 49,137.65, 최고가는 49,488.81, 최저가는 49,137.65포인트였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,601.36포인트로 마감, 전일 대비 100.11포인트 상승(0.43%)했다. 시작가는 23,529.28, 최고가는 23,688.94, 최저가는 23,486.08포인트로 나타났다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,950.23포인트로 마무리하며 전일보다 34.62포인트 상승(0.50%)했다. 하루 거래량은 2,976,840천주였고, 시작가는 6,923.23, 최고가는 6,964.66, 최저가는 6,921.60포인트였다.
반면, 다우운송 지수와 필라델피아 반도체 지수는 각각 소폭 하락했다. 다우운송 지수는 18,160.46포인트로 전일 대비 39.17포인트 내린(-0.22%) 수치를 기록했고, 필라델피아 반도체 지수는 7,927.04포인트로 전일 대비 30.89포인트 하락(-0.39%)했다. 나스닥 100 지수는 소폭 상승하며 25,713.21포인트로 마감, 전일보다 107.74포인트 오른(0.42%) 수치를 기록했다.
한편, VIX 지수는 15.99포인트로 전일 대비 0.10포인트 하락(-0.62%)하며 마감했다. VIX 지수는 20 미만의 수치를 기록하여 시장의 안정적인 상태를 반영했다.
