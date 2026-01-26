[서울데이터랩]윌비스 29.96% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]윌비스 29.96% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-26 15:48
수정 2026-01-26 15:48
이미지 확대


26일 오후 3시 35분 윌비스(008600)가 등락률 +29.96%로 상승률 1위로 마감했다. 윌비스는 장 중 2,812,685주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 77원 오른 334원에 마감했다.

한편 윌비스의 PER은 0.83으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -27.78%로 수익성이 낮다고 평가된다.

이어 상승률 2위 계양전기우(012205)는 주가가 29.91% 폭등하며 종가 9,120원에 상승 마감했다. 상승률 3위 와이투솔루션(011690)의 주가는 5,180원으로 23.33% 폭등했다. 상승률 4위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630)는 22.90% 폭등하며 8,050원에 마감했다. 상승률 5위 팜스코(036580)는 16.70%의 급등세를 타고 2,935원에 마감했다.

6위 고려아연(010130)은 1,807,000원으로 14.37% 급등 마감했다. 7위 삼아알미늄(006110)은 종가 29,000원으로 12.84% 급등 마감했다. 8위 디아이(003160)는 종가 31,650원으로 11.84% 급등 마감했다. 9위 KIWOOM 코스닥150(316670)은 9,195원으로 11.05% 급등 마감했다. 10위 현대비앤지스틸(004560)은 13,980원으로 10.95% 상승 마감했다.



이밖에도 SK증권우(001515) ▲9.50%, 코리아써우(007815) ▲9.43%, KG케미칼(001390) ▲9.07%, KEC(092220) ▲8.41%, 콘텐트리중앙(036420) ▲8.38%, 선진(136490) ▲8.05%, 코스모신소재(005070) ▲7.23%, DRB동일(004840) ▲7.20%, 크래프톤(259960) ▲7.13%, 삼일제약(000520) ▲6.95% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
상승률 1위 종목의 등락률은 얼마인가?
