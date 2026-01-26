[서울데이터랩]비엘팜텍 29.97% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

26일 오후 3시 40분 비엘팜텍(065170)이 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 비엘팜텍은 장 중 390,257주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 291원 오른 1,262원에 마감했다.한편 비엘팜텍의 PER은 -5.58로 적자 상태임을 의미하며, ROE는 -20.50%로 매우 낮은 수준을 보였다.이어 상승률 2위 엠아이큐브솔루션(373170)은 주가가 29.97% 폭등하며 종가 10,320원에 상승 마감했다. 상승률 3위 쎄노텍(222420)의 주가는 1,367원으로 29.94% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 유일로보틱스(388720)는 29.93% 폭등하며 135,000원에 마감했다. 상승률 5위 대성하이텍(129920)은 29.90%의 상승세를 타고 5,670원에 마감했다.6위 리브스메드(491000)는 80,800원으로 29.90% 상승 마감했다. 7위 유디엠텍(389680)은 종가 943원으로 29.89% 상승 마감했다. 8위 지니틱스(303030)는 종가 839원으로 29.88% 상승 마감했다. 9위 아이티아이즈(372800)는 7,180원으로 29.84% 상승 마감했다. 10위 비보존 제약(082800)은 5,080원으로 29.76% 상승 마감했다.이밖에도 메지온(140410) ▲29.55%, 젬백스(082270) ▲29.03%, 레인보우로보틱스(277810) ▲25.97%, 디케이티(290550) ▲25.56%, 세아메카닉스(396300) ▲23.66%, 헥토파이낸셜(234340) ▲23.08%, 에코프로(086520) ▲22.95%, 코아스템켐온(166480) ▲22.87%, 원준(382840) ▲22.33%, 에이비엘바이오(298380) ▲21.72% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]