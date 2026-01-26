[서울데이터랩]1월 26일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 26일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
입력 2026-01-26 13:15
수정 2026-01-26 13:15
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인(BTC)은 현재 1억 2552만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2508조 194억 원이다. 24시간 동안 -1.97% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.43%로 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 60조 4767억 원이다.

이더리움(ETH)은 409만 6432원에 거래 중이며, 시가총액은 494조 4165억 원이다. 24시간 동안 -3.29% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.69%로 하락세가 이어질 것으로 보인다. 24시간 거래량은 38조 5172억 원에 달한다.

비앤비(BNB)는 124만 8745원에 거래되고 있으며, 시가총액은 170조 2794억 원이다. 24시간 동안 -1.51% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.49%로 단기적인 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 3조 1952억 원이다.

리플(XRP)은 2686원에 거래 중이며, 시가총액은 163조 5119억 원이다. 24시간 동안 -1.78% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.59%로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 4조 4551억 원이다.



한편, 솔라나(SOL)는 17만 4595원에 거래되며 24시간 동안 -4.20% 하락했다. 시가총액은 98조 8120억 원이다. 트론(TRX)은 426원에 거래되며 0.27% 상승했다. 24시간 거래량은 7729억 8923만 원이다. 도지코인(DOGE)은 174원에 거래되며 -1.75% 하락했다. 시가총액은 29조 3823억 원이다.

같은 시각 에이다(ADA)는 495원에 거래되며 -3.19% 하락했다. 비트코인 캐시(BCH)는 82만 6584원에 거래되고 있으며 -3.01% 하락했다. 레오(LEO)는 1만 3140원에 거래되며 1.39% 상승했다. 모네로(XMR)는 64만 9852원에 거래되며 -8.97% 하락했다.

한편, 체인링크(LINK)는 1만 6816원에 거래되며 -3.35% 하락했다. 스텔라루멘(XLM)은 295원에 거래되며 -2.34% 하락했다. 하이퍼리퀴드(HYP)는 3만 1545원에 거래되며 -4.64% 하락했다. 지캐시(ZEC)는 49만 6337원에 거래되며 -4.58% 하락했다.

같은 시각, 캔톤 네트워크(CANTON)는 213원에 거래되며 -7.28% 하락했다. 수이(SUI)는 2051원에 거래되며 -3.41% 하락했다.

전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 단기적인 가격 변동에 주의할 필요가 있다. 시장 변동성에 대비하여 신중한 투자가 요구된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
