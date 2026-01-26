[서울데이터랩]레인보우로보틱스 27.64% 급등하며 코스닥 주도

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]레인보우로보틱스 27.64% 급등하며 코스닥 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-26 13:15
수정 2026-01-26 13:15
코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보인다.

26일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 403,500원으로 전 거래일 대비 4.13% 오르며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 21조 5896억원이며, 외국인 비율은 13.40%다. 거래량은 1,231,851주에 달하며, PER 171.85배, ROE 29.52%로 재무 지표에서 긍정적인 모습을 보인다. 2위인 에코프로비엠(247540)은 201,500원으로 15.61% 급등하며, 거래량은 3,011,627주다. 시가총액은 19조 7070억원이며, 외국인 비율은 12.74%다. PER은 6,296.88배로 상당히 높은 편이며, ROE는 -6.26%다.

에코프로(086520)는 18.51% 상승하며, 레인보우로보틱스(277810)는 27.64% 급등하고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 20.96% 상승세를 기록하며 눈에 띄는 성과를 보이고 있다. 삼천당제약(000250)은 9.31%, HLB(028300)는 6.98%, 코오롱티슈진(950160)은 12.52%, 리가켐바이오(141080)는 11.87%, 펩트론(087010)은 7.87% 상승세를 보인다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲8.30%, 케어젠(214370) ▲14.73%, 파마리서치(214450) ▲7.07%, 메지온(140410) ▲26.16%, 디앤디파마텍(347850) ▲12.00%, 클래시스(214150) ▲0.64%, 원익IPS(240810) ▲9.01%, 로보티즈(108490) ▲12.88%, 보로노이(310210) ▲6.84%, 이오테크닉스(039030) ▲5.18% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이며, 레인보우로보틱스가 가장 큰 상승폭을 기록하고 있다. 거래량이 많고 상승률이 높은 종목들이 두드러진다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
