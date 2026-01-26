[서울데이터랩]‘윌비스’ +29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

26일 오전 9시 10분 윌비스(008600)(008600)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 윌비스는 개장 직후 5분간 233만 8058주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 77원 오른 334원이다.한편 윌비스의 PER은 0.83으로 저평가된 가능성을 시사하며, ROE는 -27.78%로 수익성에 대한 우려를 나타낸다.이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 현재가 2700원으로 주가가 16.63% 급등하고 있다. 상승률 3위 한농화성(011500)은 현재 2만 6800원으로 14.53% 급등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 한화갤러리아우(45226K)는 13.15% 상승하며 1만 2650원에 거래되고 있다. 상승률 5위 와이투솔루션(011690)은 12.50%의 상승세를 타고 4725원에 거래되고 있다.6위 삼성E＆A(028050)는 현재가 3만 250원으로 12.04% 상승 중이다. 7위 고려아연(010130)은 현재가 175만 원으로 10.76% 상승 중이다. 8위 팜스코(036580)는 현재가 2785원으로 10.74% 상승 중이다. 9위 삼아알미늄(006110)은 현재가 2만 8450원으로 10.70% 상승 중이다. 10위 삼일제약(000520)은 현재가 9840원으로 10.31% 상승 중이다.이밖에도 카카오페이(377300) ▲8.26%, 화천기계(010660) ▲7.91%, 두올(016740) ▲7.63%, KG케미칼(001390) ▲7.14% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]