[서울데이터랩]국보 37.10% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]국보 37.10% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-23 16:06
수정 2026-01-23 16:06
23일 오후 3시 35분 국보(001140)가 등락률 +37.10%로 상승률 1위로 마감했다. 국보는 장 중 16,973,144주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 23원 오른 85원에 마감했다.

한편 국보의 PER은 0.04로 매우 낮은 수준이며, ROE는 -137.36%로 수익성이 매우 부정적으로 평가된다.

이어 상승률 2위 한화갤러리아우(45226K)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 11,180원에 상승 마감했다. 상승률 3위 카카오페이(377300)의 주가는 67,800원으로 29.89% 폭등하며 주목받았다. 상승률 4위 미래에셋증권(006800)은 16.58% 급등하며 34,800원에 마감했다. 상승률 5위 부국증권(001270)은 15.19%의 상승세를 보이며 69,000원에 마감했다.

6위 신영증권(001720)은 165,800원으로 13.02% 상승 마감했다. 7위 세아홀딩스(058650)는 종가 174,900원으로 12.12% 상승 마감했다. 8위 한화투자증권(003530)은 종가 5,440원으로 10.79% 상승 마감했다. 9위 코오롱(002020)은 49,150원으로 10.33% 상승 마감했다. 10위 갤럭시아에스엠(011420)은 2,040원으로 10.21% 상승 마감했다.



이밖에도 미래에셋증권2우B(00680K) ▲10.14%, 미래에셋증권우(006805) ▲9.93%, 카카오뱅크(323410) ▲9.81%, KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630) ▲8.89%, 삼성E＆A(028050) ▲8.65%, 스틱인베스트먼트(026890) ▲8.44%, LG씨엔에스(064400) ▲8.38%, NAVER(035420) ▲8.35%, 교보증권(030610) ▲8.29%, 한화갤러리아(452260) ▲8.29% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
