[서울데이터랩]헥토파이낸셜 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]헥토파이낸셜 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-23 16:06
수정 2026-01-23 16:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


23일 오후 3시 40분 헥토파이낸셜(234340)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 헥토파이낸셜은 장 중 6,010,650주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4,500원 오른 19,500원에 마감했다.

한편 헥토파이낸셜의 PER은 34.95로 투자자들에게 비교적 높은 가치평가를 받고 있으며, ROE는 6.90%로 수익성이 보통 수준임을 시사한다.

이어 상승률 2위 비엘팜텍(065170)은 주가가 29.99% 상승하며 종가 971원에 상승 마감했다. 상승률 3위 아이윈플러스(123010)의 주가는 1,310원으로 29.96% 상승하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 NHN KCP(060250)는 29.94% 상승하며 18,490원에 마감했다. 상승률 5위 미투온(201490)은 29.94%의 상승세를 타고 4,210원에 마감했다.

6위 다날(064260)은 8,900원으로 29.93% 상승 마감했다. 7위 에스에너지(095910)는 종가 1,381원으로 29.92% 상승 마감했다. 8위 슈프리마(236200)는 종가 46,050원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 유디엠텍(389680)은 726원으로 29.87% 상승 마감했다. 10위 아이티아이즈(372800)는 5,530원으로 29.81% 상승 마감했다.



이밖에도 더즌(462860) ▲26.59%, 쿠콘(294570) ▲26.43%, HEM파마(376270) ▲25.00%, 코나아이(052400) ▲22.64%, 코아스템켐온(166480) ▲21.99%, 핑거(163730) ▲21.81%, 제이케이시냅스(060230) ▲19.62%, 갤럭시아머니트리(094480) ▲19.41%, 아이티센글로벌(124500) ▲19.40%, 아이씨에이치(368600) ▲19.19% 등을 기록하며 금일 증시를 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
헥토파이낸셜의 주가가 공모가 대비 얼마나 상승했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로