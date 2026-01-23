[서울데이터랩]헥토파이낸셜 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

23일 오후 3시 40분 헥토파이낸셜(234340)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 헥토파이낸셜은 장 중 6,010,650주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4,500원 오른 19,500원에 마감했다.한편 헥토파이낸셜의 PER은 34.95로 투자자들에게 비교적 높은 가치평가를 받고 있으며, ROE는 6.90%로 수익성이 보통 수준임을 시사한다.이어 상승률 2위 비엘팜텍(065170)은 주가가 29.99% 상승하며 종가 971원에 상승 마감했다. 상승률 3위 아이윈플러스(123010)의 주가는 1,310원으로 29.96% 상승하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 NHN KCP(060250)는 29.94% 상승하며 18,490원에 마감했다. 상승률 5위 미투온(201490)은 29.94%의 상승세를 타고 4,210원에 마감했다.6위 다날(064260)은 8,900원으로 29.93% 상승 마감했다. 7위 에스에너지(095910)는 종가 1,381원으로 29.92% 상승 마감했다. 8위 슈프리마(236200)는 종가 46,050원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 유디엠텍(389680)은 726원으로 29.87% 상승 마감했다. 10위 아이티아이즈(372800)는 5,530원으로 29.81% 상승 마감했다.이밖에도 더즌(462860) ▲26.59%, 쿠콘(294570) ▲26.43%, HEM파마(376270) ▲25.00%, 코나아이(052400) ▲22.64%, 코아스템켐온(166480) ▲21.99%, 핑거(163730) ▲21.81%, 제이케이시냅스(060230) ▲19.62%, 갤럭시아머니트리(094480) ▲19.41%, 아이티센글로벌(124500) ▲19.40%, 아이씨에이치(368600) ▲19.19% 등을 기록하며 금일 증시를 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]