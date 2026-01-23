[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 무려 1252억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 5185만 9833주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2만 3000원이며, 시가총액 2조 7475억원 대비 거래대금은 1252억원으로 전체 시가총액의 4.56%에 해당한다. 다날(064260)은 8960만 1110주의 거래량으로 2위를 기록하며, 주가는 8900원이다. 거래대금은 418억원으로 시가총액 6691억원의 6.26%에 이른다. 두 종목 모두 높은 거래대금 비율을 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다.한편, 유일에너테크(340930)는 현재가 1550원으로 거래량 3932만 1257주를 기록하며 3위에 올랐다. 하이드로리튬(101670)은 2525원, 엔시트론(101400)은 490원으로 각각 4위와 5위에 자리하고 있으며, 거래량은 각각 2291만 9055주, 2283만 5510주이다. 우리기술(032820)은 7940원, 더즌(462860)은 4625원으로 거래량 상위권에 진입했고, 해성옵틱스(076610)는 1633원, 모베이스전자(012860)는 4230원, 이브이첨단소재(131400)는 1861원에 거래 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 오가닉티코스메틱(900300) ▲3.55%, 캠시스(050110) ▲10.48%, 아주IB투자(027360) ▲10.20%, 중앙첨단소재(051980) ▼3.24%, 유디엠텍(389680) ▲24.33%, 현대무벡스(319400) ▼8.52%, 휴림에이텍(078590) ▲29.92%, 재영솔루텍(049630) ▼9.15%, 리튬포어스(073570) ▼7.40%, 슈어소프트테크(298830) ▼7.25% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 다날과 유일에너테크가 있다. 다날은 거래대금이 시가총액의 6.26%에 달하며 상한가를 기록 중이다. 유일에너테크도 거래대금이 시가총액의 7.51%에 이르며 19.97%의 급등세를 보인다. 반면, 엔시트론과 해성옵틱스는 각각 14.04%와 17.19%의 하락세로 눈길을 끈다. 특히 엔시트론은 시가총액의 3.88%에 해당하는 거래대금을 기록, 매도세가 강하게 작용하는 것으로 보인다.코스닥 거래량 상위 종목들은 전반적으로 다양한 등락을 보이며 투자자들의 주목을 받고 있다. 상승세를 보이는 종목들은 거래대금 비율이 높아 투자 심리가 강하게 작용하고 있는 반면, 하락 종목들은 매도세가 강한 것으로 분석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]