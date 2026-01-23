[서울데이터랩]1월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-23 14:38
수정 2026-01-23 14:38
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3180만 원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 2633조 3206억 원이다. 24시간 등락률은 0.00%로 안정세를 보이고 있지만, 1시간 등락률은 0.26%로 소폭 상승 중이다. 거래량은 49조 8458억 원으로 집계됐다.

이더리움의 현재가는 434만 3553원이며, 시가총액은 524조 2428억 원이다. 24시간 동안 -1.70% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.28%로 소폭 회복세를 보이고 있다. 거래량은 30조 7469억 원이다.

비앤비는 현재 130만 6986원에 거래되고 있으며, 시가총액은 178조 2215억 원이다. 24시간 등락률은 0.06% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.30%로 상승세가 지속되고 있다. 거래량은 2조 7223억 원이다.

리플의 현재가는 2806원으로, 시가총액은 170조 5939억 원이다. 24시간 동안 -1.75% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.17%로 소폭 상승했다. 거래량은 3조 2971억 원에 달한다.



한편, 솔라나는 18만 8720원으로 -0.88% 하락했다. 시가총액은 106조 7833억 원이다. 같은 시각 트론은 453원으로 3.21% 상승했으며, 거래량은 9603억 9902만 원이다. 도지코인은 183원으로 -1.11% 하락했으며, 시가총액은 30조 9874억 원이다.

같은 시각 에이다는 530원으로 -0.61% 하락했다. 거래량은 5990억 8717만 원이다. 비트코인 캐시는 87만 7196원으로 0.85% 상승했으며, 시가총액은 17조 5303억 원이다. 모네로는 76만 8138원으로 2.42% 상승했으며, 거래량은 1508억 2787만 원에 달한다.

한편, 체인링크는 1만 8075원으로 -0.94% 하락했다. 스텔라루멘은 312원으로 -0.26% 하락했으며, 거래량은 1724억 1917만 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 1947원으로 1.03% 상승했으며, 시가총액은 9조 6504억 원이다.

같은 시각 지캐시의 가격은 53만 7423원으로 3.43% 상승했다. 수이는 2208원으로 -0.95% 하락했으며, 거래량은 8145억 9907만 원이다. 마지막으로 다이는 1467원으로 -0.01% 하락했다.

전반적으로 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 각 종목의 상승과 하락이 교차하고 있다. 투자자들은 시장의 변동성에 주의하고 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
위로