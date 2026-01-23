[서울데이터랩]한국전력 시가총액 하락세 속 코스피 주요 종목 혼조 양상

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.23일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 15만 4900원으로 전 거래일 대비 1.71% 상승하며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액 916조 9519억원, 외국인비율은 51.93%에 달하며, PER 32.16배, ROE 9.03%로 재무 지표에서도 안정적인 모습을 보인다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 75만 9000원으로 0.53% 오르며, 거래량 158만 1895주를 기록하고 있다. 시가총액은 552조 5538억원, 외국인비율 53.56%, PER 15.48배, ROE 31.06%를 보이며 역시 견고한 흐름을 유지하고 있다.현대차(005380)는 ▼3.40% 하락세를 보이며, LG에너지솔루션(373220) ▼1.44%, 삼성전자우(005935) +0.45%, 삼성바이오로직스(207940) +1.29%, HD현대중공업(329180) +2.12%, 한화에어로스페이스(012450) ▼2.48%, 기아(000270) ▼2.31%, 두산에너빌리티(034020) +2.78% 등 상위 종목들이 다양한 등락률을 기록 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 SK스퀘어(402340) ▼0.90%, 삼성물산(028260) ▲3.53%, KB금융(105560) ▲0.22%, 셀트리온(068270) ▲1.44%, 한화오션(042660) ▲2.61%, 현대모비스(012330) ▲0.88%, NAVER(035420) ▲7.54%, 신한지주(055550) ▲0.12%, 한국전력(015760) ▼7.88%, 삼성생명(032830) ▲2.91% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 각기 다른 등락률을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 특히 한국전력은 ▼7.88%로 가장 큰 하락폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]