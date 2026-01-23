[서울데이터랩]현대무벡스 8.09% 하락 두드러져

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.23일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 38만 3000원으로 전 거래일 대비 3.51% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 20조 4927억원이며, 외국인비율은 13.04%다. 이 종목은 PER 163.12배, ROE 29.52%로 재무 지표에서 높은 수치를 기록하고 있으며, 거래량은 124만 4381주를 기록 중이다. 시가총액 2위인 에코프로비엠(247540)은 17만 2300원으로 전 거래일 대비 0.06% 하락하며 보합세를 보이고 있다. 이 종목의 시가총액은 16조 8512억원이며, 외국인비율은 12.72%다. PER은 5384.38배로 높고, ROE는 -6.26%로 부진한 모습을 보인다. 거래량은 61만 6697주로 나타난다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들 중에서는 에이비엘바이오(298380)가 6.85% 상승하며 두드러진 상승세를 보이고 있다. 이어 리가켐바이오(141080)가 9.07% 상승, 케어젠(214370)이 7.11% 상승하며 상승세를 기록하고 있다. 반면, 현대무벡스(319400)는 ▼8.09%로 가장 큰 하락폭을 기록하고 있다. 에코프로(086520) ▼2.00%, 원익IPS(240810) ▼1.05%, 이오테크닉스(039030) ▼1.17% 등 전반적인 하락세를 보여주고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲1.52%, 파마리서치(214450) ▲3.29%, 현대무벡스 ▼8.09%, 케어젠 ▲7.11%, 클래시스(214150) ▲3.04%, 원익IPS ▼1.05%, 디앤디파마텍(347850) ▲6.56%, 이오테크닉스 ▼1.17%, 로보티즈(108490) ▲1.83%, 메지온(140410) ▲7.76% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세가 우세하지만, 일부 종목은 눈에 띄는 하락세를 보이고 있다. 특히, 현대무벡스의 ▼8.09% 하락은 주목할 만한 변화다. 거래량이 높은 종목은 알테오젠과 HLB(028300)로, 각각 124만 4381주와 120만 4762주를 기록하며 활발한 거래가 이뤄지고 있다. 전반적으로 PER와 ROE 지표에서 부진한 종목도 다수 눈에 띄며, 이에 따른 투자자들의 관심도 분산되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]