[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-23 10:10
수정 2026-01-23 10:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


22일(현지시간) 미국 주요 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 모두 오름세를 보이며 마감했다. 다우존스는 306.78포인트(0.63%) 올랐고, 나스닥 종합은 211.20포인트(0.91%) 상승했다. S＆P 500도 37.73포인트(0.55%) 오른 채 거래를 마쳤다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,384.01로 마감했다. 하루 거래량은 451,116천주로 집계되었으며, 시작가는 49,201.81, 최고가는 49,607.29, 최저가는 49,201.81을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 거래되었으며, 23,436.02로 마감했다. 하루 거래량은 1,569,558천주로 기록되었고, 시작가는 23,440.71, 최고가는 23,503.16, 최저가는 23,335.15였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,913.35로 마감했고, 하루 거래량은 3,282,116천주였다. 시작가는 6,914.44, 최고가는 6,934.75, 최저가는 6,893.62였다.

반면, 다우운송 지수, 나스닥 100 지수, 필라델피아 반도체 지수도 상승세를 보였다. 다우운송 지수는 18,457.17로, 44.37포인트(0.24%) 올랐다. 나스닥 100 지수는 25,518.35로, 191.77포인트(0.76%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 8,055.17로, 13.10포인트(0.16%) 올랐다.

한편, VIX 지수는 15.68로 마감하며 1.22포인트 하락(-7.22%)했다. VIX 지수는 20 미만을 기록하며, 상대적으로 안정적인 시장 상황을 시사했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미국 주요 3대 지수는 모두 상승세로 마감했다.
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로