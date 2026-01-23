서학개미 50만명 돌파… 평균 2800만원 벌었다

2024년 양도세 신고 152% 급증

해외 주식을 팔아 연간 250만원을 초과한 수익을 올려 양도소득세를 내는 ‘서학개미’(해외 주식 개인투자자)가 처음으로 50만명을 돌파했다. 1인당 평균 세전 실현 수익(양도 차익)은 2800만원이었다.22일 박성훈 국민의힘 의원이 국세청으로부터 받은 자료에 따르면 2024년 귀속 해외주식 양도세 신고 인원이 52만 3709명으로 집계됐다. 전년 20만 7231명에서 152.7% 급증했다. 해외주식 양도세는 250만원을 초과한 금액에 대해 22% (지방세 2% 포함) 세율로 부과된다.이들이 신고한 양도차익은 14조 4212억원으로 집계됐다. 전년 3조 5772억원에서 1년 새 4배 규모로 폭증했다. 증가율로는 303.1%다. 양도차익을 신고자로 나눈 1인당 차익은 2800만원꼴이다. 전년 1700만원에서 1년 새 1100만원(64.7%) 불어났다.한국예탁결제원에 따르면 2022년 442억 달러 수준이던 미국 주식 보관액은 2023년 680억 달러로, 2024년에는 1121억 달러로 폭발적으로 증가했다. 지난해 말에는 이보다 더 늘어난 1636억 달러로 집계됐다. 올해 5월 이뤄지는 종합소득세 신고에서 지난해 귀속 해외주식 양도세 대상자와 1인당 양도차익이 더 늘어날 거란 의미다.