[서울데이터랩]인트로메딕 97.67% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

[서울데이터랩]인트로메딕 97.67% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-22 15:58
수정 2026-01-22 15:58
22일 오후 15시 40분 인트로메딕(150840)(019570)가 등락률 +97.67%로 상승률 1위로 마감했다. 인트로메딕은 장 중 12,486,780주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 84원 오른 170원에 마감했다.

한편 인트로메딕의 PER은 -5.31로 부정적인 수치를 보였으며, ROE는 -101.85%로 수익성이 매우 낮은 편에 속한다.

이어 상승률 2위 해성옵틱스(076610)는 주가가 29.99% 상한가를 기록하며 종가 1,972원에 상승 마감했다. 상승률 3위 휴림에이텍(078590)의 주가는 1,153원으로 29.99% 상한가를 기록하며 좋은 성과를 보였다. 상승률 4위 하이드로리튬(101670)은 29.98% 상승하며 2,380원에 마감했다. 상승률 5위 유일에너테크(340930)는 29.98%의 상승세를 타고 종가 1,292원에 마감했다.

6위 리튬포어스(073570)는 종가 1,067원으로 29.96% 상승 마감했다. 7위 씨아이에스(222080)는 종가 9,240원으로 29.96% 상승 마감했다. 8위 레이크머티리얼즈(281740)는 종가 21,050원으로 29.94% 상승 마감했다. 9위 중앙첨단소재(051980)는 종가 2,780원으로 29.91% 상승 마감했다. 10위 비엘팜텍(065170)은 종가 747원으로 29.91% 상승 마감했다.



이밖에도 이브이첨단소재(131400) ▲29.91%, 서남(294630) ▲29.91%, 엔시트론(101400) ▲29.84%, 해성에어로보틱스(059270) ▲29.72%, 강원에너지(114190) ▲28.20%, 쎄노텍(222420) ▲26.23%, 페스카로(0015S0) ▲25.00%, 삼보산업(009620) ▲23.92%, 에프에스티(036810) ▲23.57%, HLB이노베이션(024850) ▲23.27% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “인트로메딕의 이번 급등세는 시장의 높은 관심을 반영하는 것으로 보인다. 특히 의료기기 및 바이오 분야에서의 혁신적인 기술력이 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어낸 것으로 판단된다”고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
