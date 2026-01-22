[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대차(005380)가 1월 22일 장 마감 5분 만에 9.94%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 현대차의 현재가는 529,000원으로 전 거래일 대비 3.64% 하락하며 마감했다. 거래량은 7,172,916주를 기록했다.검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 1.87% 상승 마감했다. 검색비율 3위의 삼성SDI(006400)는 18.67% 급등했다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 0.94% 하락했다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 2.03% 상승했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -1.42%로 하락했다. 7위 우리기술(032820)은 -1.76%의 등락률로 하락세를 보였다. 8위 삼천당제약(000250)은 12.83% 급등했다. 9위 에코프로(086520)는 10.41% 상승했다. 10위 뉴로메카(348340)는 5.83% 상승했다.이 밖에도 펩트론(087010) ▲12.18%, 한화오션(042660) ▼2.69%, POSCO홀딩스(005490) ▲2.42%, 모베이스전자(012860) ▼8.72%, NAVER(035420) ▲2.94%, 휴림로봇(090710) 보합, 대한전선(001440) ▲4.65%, 한국전력(015760) ▼2.80%, 삼성전자우(005935) ▲0.82%, 기아(000270) ▼4.36% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]