[서울데이터랩]화천기계 29.90% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]화천기계 29.90% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-22 15:58
수정 2026-01-22 15:58
22일 오후 15시 35분 화천기계(010660)가 등락률 +29.90%로 상승률 1위로 마감했다. 화천기계는 장 중 13,697,237주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,335원 오른 5,800원에 마감했다.

한편 화천기계의 PER은 28.43으로 시장 평균 대비 다소 높은 수준이며, ROE는 4.28%로 수익성 면에서 다소 낮은 편으로 평가된다.

이어 상승률 2위 한농화성(011500)은 주가가 29.83% 폭등하며 종가 22,850원에 상승 마감했다. 상승률 3위 롯데에너지머티리얼즈(020150)의 주가는 42,350원으로 26.61% 폭등하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 삼양바이오팜(0120G0)은 23.21% 폭등하며 92,900원에 마감했다. 상승률 5위 삼성SDI(006400)는 18.67%의 급등세를 타고 종가 384,500원에 마감했다.

6위 코아스(071950)는 종가 4,225원으로 16.71% 급등 마감했다. 7위 삼성SDI우(006405)는 종가 210,500원으로 16.69% 급등 마감했다. 8위 이수스페셜티케미컬(457190)은 종가 102,300원으로 16.25% 급등 마감했다. 9위 이수화학(005950)은 종가 9,960원으로 14.48% 급등 마감했다. 10위 엘앤에프(066970)는 종가 125,900원으로 12.81% 급등 마감했다.



이밖에도 애경케미칼(161000) ▲11.72%, TCC스틸(002710) ▲11.58%, 에이피알(278470) ▲11.50%, 삼화전기(009470) ▲11.18%, SK아이이테크놀로지(361610) ▲9.94%, 동원시스템즈(014820) ▲9.33%, 두산(000150) ▲9.09%, 코스모화학(005420) ▲8.88%, 코스모신소재(005070) ▲8.25%, 포스코퓨처엠(003670) ▲8.23% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 화천기계의 주가 급등은 최근 기계산업의 회복세와 관련이 있을 수 있으며, 투자자들이 해당 기업의 성장 가능성에 주목하고 있다고 분석했다. 다만, PER이 높은 수준을 유지하고 있어 투자 시 주의가 필요하다고 조언했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
