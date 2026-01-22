[서울데이터랩]로보티즈 -2.73% 하락 속 에코프로 +10.52% 파마리서치 +8.24% 에코프로비엠 +6.75% 상승

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들의 주가가 엇갈린 모습을 보이고 있다.22일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 36만 8750원으로 전 거래일 대비 1.27% 하락하고 있다. 시가총액은 19조 7303억원이며, 외국인비율은 13.16%다. 거래량은 1,397,176주를 기록하고 있으며, PER은 157.05배, ROE는 29.52%로 나타난다. 2위 에코프로비엠(247540)은 17만 900원으로 6.75% 상승하고 있으며, 시가총액은 16조 7142억원이다. 외국인비율은 12.47%로, 거래량은 1,211,750주다. PER은 5340.62배, ROE는 -6.26%를 기록하고 있다.에코프로(086520)는 10.52% 상승한 10만 5100원으로 거래되고 있으며, 에이비엘바이오(298380)는 1.52% 상승한 17만 9800원을 기록하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.36% 하락한 50만 7000원, HLB(028300)는 3.39% 상승한 5만 1900원, 삼천당제약(000250)은 4.10% 상승한 29만 2000원이다. 코오롱티슈진(950160)은 6.11% 상승한 7만 6400원, 리가켐바이오(141080)는 0.07% 하락한 14만 6400원, 현대무벡스(319400)는 46,350원으로 보합세를 보이고 있다.펩트론(087010)은 ▲2.58%, 리노공업(058470)은 ▲1.24%, 파마리서치(214450)는 ▲8.24% 상승했다. 케어젠(214370)은 보합세를 유지하고 있으며, 클래시스(214150)는 ▲2.40%, 원익IPS(240810)는 ▼1.17%의 등락률을 보인다. 이오테크닉스(039030)는 ▲1.88%, 로보티즈(108490)는 ▼2.73%, 디앤디파마텍(347850)은 ▼1.12%, 에임드바이오(0009K0)는 ▼0.98%의 변동을 보이고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 보이고 있으며, 특히 에코프로와 파마리서치가 각각 10.52%와 8.24%의 높은 상승률을 기록하고 있다. 거래량에서는 에코프로가 가장 활발한 움직임을 보이며, 재무 지표에서는 알테오젠과 리노공업이 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]