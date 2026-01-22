[서울데이터랩]로보티즈 -2.73% 하락 속 에코프로 +10.52% 파마리서치 +8.24% 에코프로비엠 +6.75% 상승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]로보티즈 -2.73% 하락 속 에코프로 +10.52% 파마리서치 +8.24% 에코프로비엠 +6.75% 상승

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-22 13:07
수정 2026-01-22 13:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 시가총액 상위 종목들의 주가가 엇갈린 모습을 보이고 있다.

22일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 36만 8750원으로 전 거래일 대비 1.27% 하락하고 있다. 시가총액은 19조 7303억원이며, 외국인비율은 13.16%다. 거래량은 1,397,176주를 기록하고 있으며, PER은 157.05배, ROE는 29.52%로 나타난다. 2위 에코프로비엠(247540)은 17만 900원으로 6.75% 상승하고 있으며, 시가총액은 16조 7142억원이다. 외국인비율은 12.47%로, 거래량은 1,211,750주다. PER은 5340.62배, ROE는 -6.26%를 기록하고 있다.

에코프로(086520)는 10.52% 상승한 10만 5100원으로 거래되고 있으며, 에이비엘바이오(298380)는 1.52% 상승한 17만 9800원을 기록하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.36% 하락한 50만 7000원, HLB(028300)는 3.39% 상승한 5만 1900원, 삼천당제약(000250)은 4.10% 상승한 29만 2000원이다. 코오롱티슈진(950160)은 6.11% 상승한 7만 6400원, 리가켐바이오(141080)는 0.07% 하락한 14만 6400원, 현대무벡스(319400)는 46,350원으로 보합세를 보이고 있다.



펩트론(087010)은 ▲2.58%, 리노공업(058470)은 ▲1.24%, 파마리서치(214450)는 ▲8.24% 상승했다. 케어젠(214370)은 보합세를 유지하고 있으며, 클래시스(214150)는 ▲2.40%, 원익IPS(240810)는 ▼1.17%의 등락률을 보인다. 이오테크닉스(039030)는 ▲1.88%, 로보티즈(108490)는 ▼2.73%, 디앤디파마텍(347850)은 ▼1.12%, 에임드바이오(0009K0)는 ▼0.98%의 변동을 보이고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 보이고 있으며, 특히 에코프로와 파마리서치가 각각 10.52%와 8.24%의 높은 상승률을 기록하고 있다. 거래량에서는 에코프로가 가장 활발한 움직임을 보이며, 재무 지표에서는 알테오젠과 리노공업이 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
현재 코스닥 시가총액 1위 기업은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로